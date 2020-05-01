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عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

2 مايو، 2020
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عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem


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عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة سروات اليوم الخميس 1-5-2020 الموافق 8-9-1441

عروض سروات : شوفان كاي بالقرفة – 500جم , مربي كريز اسود فيتراك – 340 جم , بهارات للشاورمة ابو

علي – 40 جم , خل عنب احمر 500 مل من فارفيللو , شيكولاتة غامقة ليندت إكسيلنس بالتوت – 100جم ,

شيكولاتة كادبوري فليك مغطاه بالشيكولاتة – 32جم , كاسترد دريم – 300 جم , حلاوة شوكولاتة 300 جم من

الميزان , دبس الرمان 750 مل من يمامة , بطاطس بالكباب من تايجر – 48جم , أبو علي قرفة – 60جم , دريم

جيلى كريز – 70 , تاابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


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