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عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem
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عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem
عروض سروات الأسبوعية 1 مايو 2020 الموافق 8 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة سروات اليوم الخميس 1-5-2020 الموافق 8-9-1441
عروض سروات : شوفان كاي بالقرفة – 500جم , مربي كريز اسود فيتراك – 340 جم , بهارات للشاورمة ابو
علي – 40 جم , خل عنب احمر 500 مل من فارفيللو , شيكولاتة غامقة ليندت إكسيلنس بالتوت – 100جم ,
شيكولاتة كادبوري فليك مغطاه بالشيكولاتة – 32جم , كاسترد دريم – 300 جم , حلاوة شوكولاتة 300 جم من
الميزان , دبس الرمان 750 مل من يمامة , بطاطس بالكباب من تايجر – 48جم , أبو علي قرفة – 60جم , دريم
جيلى كريز – 70 , تاابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض
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