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عروض سروات الأسبوعية 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 العروض الترويجية لعام 2020

عروض سروات الأسبوعية 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 العروض الترويجية لعام 2020 التي تقدمها لكم شركة سروات اليوم الجمعة 17-1-2020 الموافق 22-5-1441

عروض سروات : مكرونة خواتم من الملكة – 1 كجم , زيت ذرة من الاصيل – 1.5 لتر , هارفست صلصة طماطم –

320جم , ميكس لبن بودرة شيكولاته 30 جم من ميرو , تتبيلة الفراخ شيفي ميكس – 300 جم , سانتي كرانشي

موسلى بار كرز وتوت 40ج , بيرل ريفر صوص صويا غامق 500م , اندومى كوب نودلز خضار – 60جم , ريتر

سبورت شوكولاتة موس 100ج , فرسكا ويفر شوكولاتة – 28جم , بطاطس بالملح و الفلفل لورينز ناتشورال –

100 جم . نقدم لكم منشور السنة الجديدة💚 ليستمتع بها الجميع إلى 27 جمادي الأول

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