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عروض سروات اليوم 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441 عروض نهاية الأسبوع

عروض سروات اليوم 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441 عروض نهاية الأسبوع التي تقدمها لكم شركة سروات اليوم الجمعة 10-1-2020 الموافق 15-5-1441

عروض سروات : الريف الوربى بيض احمر 30ق , بقسماط سادة – باكيت كبير , زبادي المراعي تريتس بالمانجو

– 100 جم , زبادي طبيعي المراعي، 105 جم – 9+3 عبو , زادنا تمور اسبيشيال لوز 200جرام , دومتي جبنة

كريمى شيدر 240ج , جرين لند جبنة اسطنبولى 125ج . .نقدم لكم عروض ال ويكند في #سروات لهذا الاسبوع

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