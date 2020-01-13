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عروض سروات اليوم 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441 عروض الثلاثاء الطازج

عروض سروات اليوم 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441 عروض الثلاثاء الطازج التي تقدمها لكم شركة سروات اليوم الاثنين 13-1-2020 الموافق 18-5-1441

عروض سروات : لورباك زبدة 400ج , توست دايت مونجيني – 350جم , جبنة مثلثات لافاش كيري – 24 قطعة ,

بريزيدن بلو تشيز سبريد 240ج , طعمة جبنة شيدر شرائح 12ق , باتيه بالجبنة – 5 قطع , دانجو حليب بالموز من

دانون – 200 مل , بيولند باذنجان رومي حيوي 1 ك , عيش ريتش بيك فيينا – 4 قطع , ريتش بيك مافن فانيليا 3ق ,

ابو الولد جبنة مثلثات 16ق , عروض يوم الثلاثاء في سروات , عروض ما تتفوت!

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