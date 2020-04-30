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عروض سروات اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . عروض نهاية الأسبوع

30 أبريل، 2020
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عروض سروات اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . عروض نهاية الأسبوع


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عروض سروات اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . عروض نهاية الأسبوع

عروض سروات اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 . عروض نهاية الأسبوع التي تقدمها لكم شركة سروات اليوم الخميس 30-4-2020 الموافق 7-9-1441

عروض سروات : تباسكو زيتون اخضر فلفل احمر 340 جرام , بالسين بسكويت حليب بالشوكولاتة 27.5 جرام ,

تباسكو حلوى القرفة الحارة 142 جرام , حدائق اورينت جيلي بزبدة الفول السوداني 500 جرام , ميموريز جوي

ويفر بالكاكاو 25 جرام × 24 , فرشلي إسبرجس أبيض 370 جرام , بون ماما مربى الكشمش الأسود 370 جرام

, باونتي شوكولاته 57 جرام 24 حبة , بانزاني معكرونة بيبي ريغاتي نباتيه 500 جرام . ‫ لا تفوتكم ⁧‫عروض‬⁩ الويكند

‬⁩ في سروات . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


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