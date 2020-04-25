عروض سيتي فلور الرياض الأسبوعية 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 رمضان كريم
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عروض سيتي فلور الرياض الأسبوعية 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 رمضان كريم
عروض سيتي فلور الرياض الأسبوعية 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 رمضان كريم الان عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة سيتي فلور الرياض اليوم السبت 25-4-2020 الموافق 2-9-1441
عروض سيتي فلور الرياض :, الكبير دجاج تكة , الكبير قطعة دجاج , الكبير برجر دجاج , بطاطس كريسكت لامب
وستون , ماكين بطاطس , ماكين لطاطس رفيعة , داري بطاطس مقلية , هوت اند كرسبي , هوت اند كربي بطاطس
, دوكس دجاج مجمد , ملوخية مونتانا , دوكس نقانق دجاج , دوكس دجاج مجمد , ساديا دجاج مجمد , ساديا افخاد
دجاج رفيعة , داري دجاج , ساديا بطاطس , ساديا برجر بقري , ساديا صدور دجاج بدون عظم , ساديا بطاطس
مقلية , ساديا برجر دجاج , حدائق اورينت حمص حب , حدائق اورينت ورق عنب , حداثق اورينت كريمة تزين كيك
, فرشلي حمص , هنتز كرمة شوكلا والبندق , هنتز مسحوق الكاكاو , فرشلي بالسميك خل العنب , السعودية حليب
كامل او قليل الدسم , السعودية حليب مجفف , السعودية معجون طماطم , بوك جبنة كريم , بوك جبنة كريم , بوك
قشطة , لورباك زبدة دنيماركية , بوك قشطة قيمر , كرافت جبنة تشيدر , بوك موازيرلا , المراعي جبنة موازيلا
مبشورة , المراعي كريمة طبخ , المراعي كريمة طبخ او خفق , واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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