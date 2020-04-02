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عروض سيتي فلور حائل الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان 1441

عروض سيتي فلور حائل الأسبوعية 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة سيتي فلور جبيل اليوم الخميس 2-4-2020 الموافق 9-8-1441

عروض سيتي فلور حائل الأسبوعية : مقياس وزن محمول ، مشبك الشعر وشبكة الشعر ، ربطات شعر 12 حبة ،

يوي جين قلادة ، بيربل أميغو عطر 100 مل ، غودريج ملطف وعطر للجو 2*300 مل ، موبي غسل الصحون

2*1 لتر ، بامبرز حفاضات اطفال ، فاتيكا جل للشعر 250 مل ، هيمالايا غسول الوجه 150 مل + قناع النيم بيل

150 مل ، بيور بلاك معطر الجسم 200 مل ، انشانتر لوشن الجسم 750 جرام ، ضمادة رياضية ، اوكيلي صندوق

تلوين 42 حبة ، مبراة مدرسية ، اقلام رصاص 12 حبة ، تموور منيفي 1 كج ، الزبيب الاخضر 1 كج ، شوكولا

لكزس 1 كج ، ال – جميل زيت الزيتون 1 لتر ، نستله قهوة ميت 400 جرام ، سبايس قدر ضغط 9 لتر + سبايس

صحن طعام 2 حبة مجانا ، سبايس ترمس حافظ للحرارة 1 لتر + سبايس كوب حافظ للحرارة ، سبايس مبشرة 6

اوجه + سبايس مبشرة وجه واحد فقط ، حبل متوسط الحجم رول نايلون تغليف كرتون 30 ياردة 6 مم ، ماكس

فريش حافظة الطعام 4 قطع ، مظلة بوربيل ، سترونج لايت فانوس الطوارئ قابل للشحن ، جيباس 2 في 1 خلاط ،

ايسونيك منكسة كهربائية ، كليكون مفرمة لحم 500 واط ، نيو ترافل حقيبة سفر بلاستيك ، حقيبة مدرسية ،واليكم

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