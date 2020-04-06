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عروض صيدلية النهدي الأسبوعية 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 نحن معكم لصحة أفضل

6 أبريل، 2020
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عروض صيدلية النهدي الأسبوعية 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 نحن معكم لصحة أفضل


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عروض صيدلية النهدي الأسبوعية 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 نحن معكم لصحة أفضل

عروض صيدلية النهدي الأسبوعية 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 نحن معكم لصحة أفضل التي تقدمها لكم صيدلية النهدي اليوم الأحد 5-4-2020 الموافق 12-8-1441

عروض صيدلية النهدي : بامبرز بانتس مقاس4 28ح , بيبي جوي كيلوت حفاضات للاطفال كبير مقاس 4 – 8

حفاضة , شاور جل فاميرميرميد للأطفال – 250مل , بودرة الاطفال ليتل وانز للبنات – 100 مل , زيت جونسون

ما قبل النوم للاطفال – 200 مل , حفاضات بامبرز بيبي دراي 5 حجم جونيور، 11-25 كجم – 76 حفاضة ,

حفاضات بامبرز بيبي دراي 3 حجم ميدي، 6-10 كجم – 80 حفاضة , حفاضات أطفال بوني ميني، مقاس 2 – 40

حفاضة . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض


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