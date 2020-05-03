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عروض صيدلية النهدي اليوم 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 . فرحة العيد أكيد بتزيد

عروض صيدلية النهدي اليوم 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 . فرحة العيد أكيد بتزيد التي تقدمها لكم صيدلية النهدي اليوم الاثنين 4-5-2020 الموافق 11-9-1441

عروض صيدلية النهدي : حفاضات بامبرز عناية مميزة 4 حجم ماكسي، 9-18 كجم – 64 حفاضة , هيرة بيبي

بسكويت 6 اشهر 180ج , حفاظات مولفيكس ماكسي – مقاس 4 – 46 حفاظة , كريم مرطب جونسون عناية

للجسم، بالجلسرين، للبشرة الجافة – 50 مل , حفاضات بامبرز عناية مميزة 3 حجم ميدي، 4-9 كجم – 64 حفاضة

, طعام أطفال هيرو بيبي بالقمح و الجبنة – 150جم , مولفيكس حفاضات للاطفال ميني مقاس 2 – 10 حفاضة ,

حفاظات بريمييم للبشرة الحساسة من بيبي جوي – مقاس 3 – 58 حفاظة , مولفيكس حفاضات للاطفال ماكسي مقاس

4 – 8 حفاضة , مناديل مبللة ماكس تاتش – 40 قطع , بامبرز بانتس مقاس4 28ح , ايفي بيبي حفاضات للاطفال،

ميني مقاس 2 – 54 حفاضة , كريم مرطب جونسون عناية للجسم، بالعسل، للبشرة العادية – 170 مل ,

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