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عروض كارفور السعودية الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض كارفور السعودية الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تقدمها لكم شركة كارفور السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 الموافق 8-8-1441

عروض كارفور السعودية الأسبوعية : نوفا مياه معبأة ، اروى او نستله بيور لايف مياه ، هرفي شرائح خبز ابيض

700 جرام ، المراعي زبادي يونانية ، المراعي حليب طويل الاجل 1 لتر ، جالكسي كيك ، فونتي كيك او سويس

رول ، كرافت جبنة شيدر 100 جرام ، ستاربكس قهوة ، فلوريدا عصير طازج 1.8 لتر ، فيلادلفيا جبنة قابلة للدهن

180 جرام ، كرم صدرو دجاج بدون عظم 500 جرام ، المراعي جبنة مربعات 24 قطعة *2 ، سفن دايز

كرواسون 55 جرام *5+1 مجانا ، ستاربكس قهوة ، نادك جبنة موزاريلا مبشورة 500 جرام ، ساديا بطاطس

ودجز 750 غرام ، باجة شاي 100 كيس ، اوريو بسكويت ساندويش 38 جرام *16 ، كارفور شوكودات 100

جرام ، ماكفيتيز بسكويت داجستيف الاصلي 400 جرام ، بيتي كروكر كيك 250 جرام ، تريفا فطر 400 جرام *3

، جالكسي جواهر 650 جرام ، كيتكو شيبس 21 جرام *14 ، بريتانيا شابورة بالحليب ، الكاتل تابلت ، نيكاي مكبر

صوت بلوتوث ، شهية زيت ذرة صافي 1.8 لتر ، حدائق السعودية مكرونة 400 جرام *5 ، كوبوليفا زيتون شرائح

1600 جرام ، كريستال صلصة حارة 474 مل ، المارد الاخضر ذرة حلوة 150 جرام *4 ، هناء شوفان حبة

كاملة 1 كيلو ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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