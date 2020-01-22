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عروض كارفور السعودية الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441

عروض كارفور السعودية الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة كارفور السعودية اليوم الأربعاء 22-1-2020 الموافق 27-5-1441

عروض كارفور السعودية الأسبوعية : حافل ارز مصري 5 كيلو ، تايد مسحوق غسيل 2.5 كيلو ، نور زيت دوار

الشمس 3 لتر ، ام العيال ارز بسمتي ابيض 10 كيلو ، الوها رقائق لحم تونا خفيفة 165 جرام *3 ، هاينز كاتشب

570 جرام / مايونيز 400 مل ، الربيع اكسبريس شاي 400 جرام ، البيكر طحين فاخر 1 كيلو *4 ، ديمه معمول

بالتمر ، كي دي دي قشطة 125 مل 7+1 مجانا ، وندرفول فستق / لوز 115 جرام ، ريتر شوكولاتة 100 جرام ،

اروى ديلايت 2 لتر *2 ، تانج 500 جرام ، هيرفي شرائح خبز ابيض 700 جرام ، فيلادلفيا جبنة كريمة 500

جرام ، الصافي عصير طازج 1.5 لتر ، اليوم دجاج طازج فاخر 1 كيلو ، السنبلة برجر دجاج 750 جرام ، الوليمة

فيليه سمك ابيض 1 كيلو ، داري مفروم غنم 400 جرام ، بريزيدن لبنة تركية 550 جرام ، مونتانا بازلاء 400

جرام ، كلير شامبو 400 مل ، غارنييه صبغة شعر طبيعية ، ساريو سائل غسيل اليدين 500 مل ، بامبي حفائض

عبوة ميجا ، نيفيا مزيل عرق عصا 40 مل ، كارفور مناديل مبللة للاطفال ، كارفور سائل غسيل الصحون 1.5 لتر

، بانتين شامبو 1 لتر ، فانيش مزيل البقع 3 لتر + 500 مل ، كلوروكس مبيض ، ساينتا مناديل حمام ،واليكم الصور

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