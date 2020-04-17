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عروض كارفور السعودية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 عروض اليومين فقط

17 أبريل، 2020
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عروض كارفور السعودية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 عروض اليومين فقط


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عروض كارفور السعودية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 عروض اليومين فقط

عروض كارفور السعودية اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 عروض اليومين فقط التي تقدمها لكم شركة كارفور اليوم الجمعة 17-4-2020 الموافق 24-8-1441

عروض كارفور السعودية : فلفل بارد كيس سعودي , خيار صندوق سعودي , شمام سعودي صندوق , باذنجان طبق

, ليمون , وفّري مع عروض كارفور بين 24 و25 شعبان , و اليكم الصور الاتية على موقع عروض


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