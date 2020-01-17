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عروض كارفور السعودية اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى عروض نهاية الأسبوع

17 يناير، 2020
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عروض كارفور السعودية اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى عروض نهاية الأسبوع


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عروض كارفور السعودية اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض نهاية الأسبوع

عروض كارفور السعودية اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض نهاية الأسبوع التي تقدمها لكم أسواق كارفور اليوم الجمعة 17-1-2020 الموافق 22-5-1441

عروض كارفور السعودية : لوكس صن لايت سائل غسيل الصحون بالليمون 1250 مل , موج أكياس بربطة حجم

كبير 50 جالون × 20 كيس , فيلادلفيا جبنة قابلة للدهن قليلة الدسم 200 جرام , ريكسونا مزيل عرق مقاوم للتعرق

رول أون بودرة للنساء 50 مل , بانتين بديل الزيت لعلاج تلف الشعر 350 مل , دوف صابون وردي 135 جرام 4

حبات , حدائق السعودية شعيرية 250 جرام , اس تي دالفور مربى بالتوت الأزرق 284 جرام , ريتر سبورت

شوكولاته بالبسكويت 100 جرام , هيربل اسنسز شامبو بزيت مورينغا الذهبي 400 مل , تايد مسحوق غسيل

للغسالات العادية مع إنتعاش عبير داوني 2.5 كج . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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