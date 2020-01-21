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عروض كارفور جدة والمدينة الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441

عروض كارفور جدة والمدينة الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة جدة والمدينة اليوم الأربعاء 22-1-2020 الموافق 27-5-1441

عروض كارفور جدة والمدينة الأسبوعية : زين عدس 1 كيلو ، ليز بطاطس شيبس ، فرشكو طماطم كاملة مقشرة

400 جرام * 5 ، الخير حليب مبخر 170 جرام *5 ، الخير قهوة هرري 2 كيلو ، بوك قشطة 250 مل *3 ، بوم

باستيك شوكولاتة ، باجا مكسرات ديلوكس / غير مملحة / بنكهة الشواء 450 جرام ، فرسانا شرائح جبن 170 جرام

*3 ، امريكانا هاريتج جبنة 227 جرام ، مزارع الغربية بيض 30 بيضة ، هاجن داز آيسكريم 460 مل ، الوطنية

بروستد دجاج 800 جرام ، تانج 2.5 كيلو ، نوفا مياه 12 لتر ، كارفور رقائق هشة 400 جرام *3 ، فايتر فلاش

مبيض (3.78 لتر + 33% زيادة ) ، داوني منعم اقمشة 2 لتر ، بامبرز مناديل مبللة للاطفال 56 منديل (3+1

مجانا ) ، سيترس منظف متعدد الاستخدامات 1 لتر ، جف كريم للتنظيف 500 مل ، سانيتا اكياس قمامة بربطة ،

فاين ميجا رول 350 متر ، نيفيا مزيل عرق دوار 50 مل ، لوريال جل طيني 150 مل / غسول وجه 50 مل ،

باريس كولكشن كريم شعر 475 مل ، بيجن صبغة لحية / شعر رأس ، سيوس شامبو / بلسم 500 مل ، عنب احمر

، زيتون اسود كبير – اسباني ، سمك سيبريم – تبوك ، باذنجان كبير – سعودي ، كانون لحاف ملكي ، واليكم الصور

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