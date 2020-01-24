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عروض لولو الدمام اليوم الجمعة 24 يناير 2020

24 يناير، 2020
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عروض لولو الدمام اليوم الجمعة 24 يناير 2020


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عروض لولو الدمام اليوم الجمعة 24 يناير 2020 – وقت الدونات

عروض لولو الدمام اليوم الجمعة 24 يناير 2020 – وقت الدونات

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة لولو اليوم  24-1-2020 الموافق 29-5-1441

عروض لولو الدمام : نيوتيلا كريمة شيكولاتة 200جم , نوتيلا كريمة شيكولاتة بالبندق 350ج , نوسا كريمة

شيكولاتة بالبندق ديو400ج , جيف زبده فول سوداني كرانشي 454ج , دريم كريمة فرد بنكهة الشيكولاتة 1ك ,

زبدة فول سوداني كرانشي 350 جم من بيكي , كريمة شوكولاتة بالبندق 400 جم من نيوكريما . وقت الدونات لولو

المقاطعة الشرقية. العروض سارية حتى 25 يناير. المزيد من العروض . على موقع عروض تابع احدث الأخبار


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