منوعات

عروض لولو الرياض اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 زحمة ال 3 أيام

12 يناير، 2020
0
عروض لولو الرياض اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 زحمة ال 3 أيام


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:
2.85
( 1 أصوات)

عروض لولو الرياض اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 زحمة ال 3 أيام

عروض لولو الرياض اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 زحمة ال 3 أيام التي تقدمها لكم شركة لولو اليوم الأحد 12-1-2020 الموافق 17-5-1441

عروض لولو الرياض  : ، بريدكس دجاج مجمد 1100 جرام ، الصافي لبن قليل أو كامل الدسم 1.5 لتر ، سان

دالفور مربى متنوع  284 جرام ، العلالي طماطم كاتشب 340 جرام * 1+2 مجانا ، طقم هدايا نونو اطفال 100

مل منوع 6 حبة ،  سيجنال معجون اسنان 120 مل مكافح للتسوس ، كلوروايت مطهر ملابس 1 جالون ، مناديل فله

200 منديل * 10 ، موبي مفارش سفرة 5 حبات مقاس 120 سم *120 سم ، زبدية ميلامين بغطاء دائري ،

سكرية زجاج ،كاسة زجاج ملون 6 حبة ، مولع فحم 12 حبة ، عود شوي كباب ، سلة خزف كبير مستطيل ، صحن

تقديم بلاستيك 3 حبة ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض 

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم


Content Protection by DMCA.com


مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض لولو الدمام اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام الجذابة

عروض لولو الدمام اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام الجذابة

12 يناير، 2020
Photo of هل تعلم عن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية قصير للإذاعة المدرسية

هل تعلم عن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية قصير للإذاعة المدرسية

12 يناير، 2020
Photo of عروض المدينة هايبر اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى عروض ال 3 أيام القاضية

عروض المدينة هايبر اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى عروض ال 3 أيام القاضية

12 يناير، 2020
Photo of هل تعلم عن إيران قصير للإذاعة المدرسية

هل تعلم عن إيران قصير للإذاعة المدرسية

12 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق