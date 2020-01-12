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عروض لولو الرياض اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 زحمة ال 3 أيام

عروض لولو الرياض اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 زحمة ال 3 أيام التي تقدمها لكم شركة لولو اليوم الأحد 12-1-2020 الموافق 17-5-1441

عروض لولو الرياض : ، بريدكس دجاج مجمد 1100 جرام ، الصافي لبن قليل أو كامل الدسم 1.5 لتر ، سان

دالفور مربى متنوع 284 جرام ، العلالي طماطم كاتشب 340 جرام * 1+2 مجانا ، طقم هدايا نونو اطفال 100

مل منوع 6 حبة ، سيجنال معجون اسنان 120 مل مكافح للتسوس ، كلوروايت مطهر ملابس 1 جالون ، مناديل فله

200 منديل * 10 ، موبي مفارش سفرة 5 حبات مقاس 120 سم *120 سم ، زبدية ميلامين بغطاء دائري ،

سكرية زجاج ،كاسة زجاج ملون 6 حبة ، مولع فحم 12 حبة ، عود شوي كباب ، سلة خزف كبير مستطيل ، صحن

تقديم بلاستيك 3 حبة ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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