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عروض لولو الرياض اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأول 1441 عروض إدخار الديجيتال

16 يناير، 2020
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عروض لولو الرياض اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأول 1441 عروض إدخار الديجيتال


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عروض لولو الرياض اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأول 1441 عروض إدخار الديجيتال

عروض لولو الرياض اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأول 1441 عروض إدخار الديجيتال جميع الإلكترونيات التي تحتاجونها موجودة الآن بـعروض مذهلة في جميع فروع لولو في الرياض ، حائل والخرج حتى 31 يناير 

عروض لولو الرياض : بوس مسرح منزلي , تلفزيون تي سي ال فائق الوضوح ليد , هاتف هواوي , ابل ايفون اكس

, ابل ايباد , ثلاجة ال جي , ثلاجة سامسونج , ثلاجة باناسونيك , وايت ويستينغ هاوس فرن , سامسونج غسالة ملابس

تعبئة أمامية , ال جي غسالة اتوماتيكية كاملة , سامسونغ غسالة ملابس تعبئة أمامية , بوش غسالة ملابس اتوماتيكية

كاملة تعبئة علوية , سامسنوغ غسالة ملابس تعبئة علوية , سامسونغ غسالة ملابس نصف اوتوماتيكية , باناسونيك

غسالة ملابس ونشافة , براون محضرة الطعام , كينوود محضرة الطعام , فيلييس محضرة الطعام , بلاك ديكر

عصارة , براون ملتي كويك خلاط يدوي , امجوي محضرة الطعام , كينوود خلاط مع مطحنة , كينوود ماكينة

المطبخ , مولينكس خلاط , ماجيك بوليت خلاط قطعة , باناسونيك مفرومة لحم , بلاك ديكر مفرومة لحم , كينوود

محضرة الساندويش , كينوود غلاية , كينوود شواية , تيفال قلاية هوائية , بلاك اند ديكر مطحنة القهوة , كراون كواية

البخار , فيلييس غلاية , ديلونفيصانعة الاسبريسو , فيلييس قلاية هوائية , تلفزيون سامسونغ فائق , تلفزيون سامسونغ

بوصة , تلفزيون سوني الذكي ليد , تلفزيون ال جي الذكي فائق الوضوح , سوني سماعة مكبرة , سوني مسرح منزلي

, جي بي ال سماعة أّن , واليكم الصور الأتية على موقع عروض

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