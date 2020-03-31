

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان 2020 التي تقدمها لكم شركة لولو الرياض والخرج اليوم الأربعاء 1-4-2020 الموافق 8-8-1441

عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية : عافية زيت ذرة 1.5 لتر *2 ، اومو مسحوق غسيل 2.5 كج ، اناناس

للحبة ، سمك سي بريم ، التنمية دجاج طازج 800 جرام ، جبنة اريش مصرية للكيلو ، زبيب اصفر للكيلو ، ملوخية

مونتانا 400 جرام *3 ، السعودية بطاطس مقلية 2.5 كج ، المراعي كريمة الخفق 500 مل ، الكبير سمبوسة دجاج

/ خضار 240 جرام / سبرنج رول 280 جرام ، المراعي زبدة طازجة غير مملحة 400 جرام ، شاي الكبوس

100 كيس ، بيتوتي زيت زيتون بكر ممتاز 500 مل ، المراعي حليب مجفف 2.5 كج ، ذرة قودي ، الشفاء عسل

طبيعي 500 جرام ، كريم كراميل فوستر كلارك ، دريم ويب فانيلا 144 جرام ، شوربة ماجي ، هاربك منظف

للمرحاض 500 مل ، مطهر داك 3 لتر ، لوريال الفيف شامبو / بلسم 400 مل / بديل الزيت 300 مل ، كولجيت

غسول الفم 500 مل + 250 مل مجانا ، الراجحي ازر مزة بسمتي هندي 10 كج ، ديتول صابون مضاد للبكتريا

روبيان للمطبخ ، مخلل مشكل مصري لللكيلو ، الكبير روبيان كبير 400 جرام ، امريكانا نقانق الدجاج 340 جرام

*5 ، نادك زبادي طازج كج ، فير تابيوكا مجمدة 700 جرام ، فيلادلفيا جبنة كريم قابلة للدهن 500 جرام ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم