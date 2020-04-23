عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان هلت عروض شهر الجود

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عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود

عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود التي تقدمها لكم شركة لولو الرياض اليوم الأربعاء 22-4-2020 الموافق 29-8-1441

عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية : نور زيت دوار الشمس 3 لتر +1.5 لتر ، تانج مشروب سريع التحضير

2 كج ، فاكهة التنين ، قرع عسلي احمر سعودي للكيلو ، جريب فروت ، سمك شعور محلي للكيلو ، ماكرون بجوز

الهند للكيلو ، دجاج مشوي متنوع للحبة ، كالامتا زيتون يوناني جامبو للكيلو ، جبنة فيتا المصرية / دبل كريم

للكيلو ، نادك زبادي طازج 2 كج ، الكبير باراتا سادة 400جرام *3 ، السنبلة سبرينج رول / رول البيض ، وليمة

عجينة سمبوسة دائرية 360 جرام ، كلين آند فريش سائل غسيل عادي / بالليمون 500 مل *3 ، ميدي تشاو

بالبرتقال 35 جرام *10 ، كوانتا ادور رقائق شوكولاتة داكنة / بالحليب 300 جرام ، جالاكسي بيست اوف اور

مينيز 710 جرام ، فيريرو بيضة كيندر جوي 20 جرام 2+1 مجانا ، تيلدا أرز بسمتي ابيض جراند / نقي 5 كج ،

شمس زيت دوار الشمس / العربي زيت نباتي 1.5 لتر *2 ، الاسرة سكر ناعم 10 كج ، نيدو حليب مجفف 2.5 كج

، مياه القصيم ، اولكر بسكويت شاي ، مكرونة قودي ، قودي ورق عنب 467 جرام ، هاينز صلصة الطماطم بالثوم

/ البصل 500 جرام ، بيتي كروكر خليط بان كيك كريب وافل ، كومفورت منعم الاقمشة المركز 750 مل ، واليكم

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