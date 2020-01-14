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عروض لولو تبوك الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 نص حقه وأكثر

عروض لولو تبوك الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 نص حقه وأكثر التي تقدمها لكم شركة لولو تبوك اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض لولو تبوك الأسبوعية : ديلي اقلام رصاص 2 *12 حبة + مساحة 10 حبات ، ستيدتلر ممحاة 10 حبات ،

يوني بال اقلام 5 حبات ، اي سي اي حقيبة مدرسية بعجلات ، ابل ايفون 11 برو ماكس 64 جيجا ، نورتون حامي

الفيروسات 2 جهاز + فأرة + سماعة رأس ، كانون طابعة بيكسما ، كيدي صلصال طقم 13 لون ، سروال ضيق

قطعتين متنوعة ، توشيبا شاشة ليد 65 بوصة ، فيليبس مكينة لقص الشعر ، ايكون خلاط مع مطحنة ، ايكون تابلت

الاطفال رباعي النواة 7 بوصة ، امجوي جهاز صانع الفشار ، ديلونجي محضر قهوة اسبريسو ، تايقر دلة 1.6 لتر

*2 + طقم اكواب وصحن الكوب 12 قطعة مجانا ، لومينارك كزارولة بغطاء 2.5 لتر ، ريلاكس باربكيو مجموعة

اسياخ عدد 4 ، هوم ويل سجادة صلاة 70 * 110 سم متنوعة 2+1 مجانا ، لولو معقم ومطهر 500مل * 2+1

مجانا ، كرافت جبن موزاريلا مبشور منزوع الدسم متنوع 7 اونص ، ايرويك معطر جو 300 مل 2+1 مجانا ،

معجون اسنان دابر 150 جرام 2+1 مجانا ، كريم سكيل منعم الشعر 180 مل 2+1 مجانا ، ياردلي لوشن للاطفال

200 مل 2+1 مجانا ، حلوى كريم شيكو ، ساديا صدور دجاج 450 جرام * 2+1 مجانا ،البيكر دقيق 1 كيلو

2+1 مجانا ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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