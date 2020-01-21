

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض لولو تبوك الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441

عروض لولو تبوك الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة لولو تبوك اليوم الأربعاء 22-1-2020 الموافق 27-5-1441

عروض لولو تبوك الأسبوعية : ساديا دجاج 600 جرام * 2 حبة ، زيت عافية دوار الشمس 1.8 لتر *2 حبة ،

شيكو باكستاني ، المراعي لبنة فاخرة 700 جرام ، جبنة داري بيضاء 500 جرام ، سولو عجينة السمبوسة 360

جرام ، مكرونة حدائق السعودية 400 جرام * 5 حبات ، تيشوب بسكويت الشاي 250 جرام * 3 حبات ، لولو

مسحوق الغسيل 3 كيلو متنوع ، زيبا ارز بسمتي 5 كيلو ، رومفورد مسحوق الخبز 230 جرام ، سمك الهامور ،

مكسرات كراكرز الارز ، كعكة اسفنجية بالاوريو وسط ، فاين بيبي حفائض العبوة الكبيرة متنوعة ، معجون اسنان

كولجيت 125 مل ، طقم طبخ بريستيج 22 قطعة ، فيليبس لمبة ليد 9 واط متنوعة ، سيقلام سلة قمامة متنوع ، ايتن

حقيبة ظهر للمراهقين ، سيارة تحكم عن بعد متنوع ، نيكاي شاشة ليد 58 بوصة ، جي بي ال سماعة بلوتوث لاسلكية

المضادة للماء اسود / احمر / رمادي ، براون مموج للشعر ، إمجوي قلاية هوائية 5.5 لتر ، ثلاجة وايت ويستنق

هاوس 250 لتر ، ايكون سمارت باند ، ايسر نوت بوك بمعالج كور اي 5 ، لعبة بلايستيشن 4 فيفا 20 ، سامسونج

جالكسي اس 10 بلس 128 جيجا ، ديباكر حقيبة نسائية متنوع ، ملفوف ابيض سعودي ، كلوكز كورن فليكس 375

جرام ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم