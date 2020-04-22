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عروض لولو جبيل الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض لولو جبيل الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تقدمها لكم شركة لولو جبيل اليوم الأربعاء 22-4-2020 الموافق 29-8-1441

عروض لولو جبيل الأسبوعية : هواوي واي 9 برايم 128 جيجا ، قساطلي شراب مركز متنوع 600 مل ، يمامة

ماء الزهر / الورد 750 مل ، دي سي ال خميرة فورية 500 جرام ، كي دي دي معجون الطماطم 135 جرام *8 ،

كيلوجز رقائق الذرة 500 جرام ، ابو قوس حليب مجفف 1.8 كج ، الباخرة قشطة بزيت نباتي 170 جرام * 6 حبة

، شوكولاتة ام أند إمز متنوعة 180 جرام ، بسكويت اوريو متنوع ، كوانتا ادورا شوكولاتة بالبندق / شوكولاتة

بالحليب ، بيرس صابون متنوع 1255 جرام *3 ، سيجنال معجون الاسنان محارب التسوس بالكالسيوم المضاعف

120 مل ، فيكس مرهم 50 جرام ، كيري جبنة بالقشطة الطازجة 12 قطعة ، ندى زبادي يوناني 360 جرام *2

حبة متنوع ، الكبير تندر صدر دجاج 1 كج ، لندن دايري ايس كريم 1 لتر متنوع ، الكرامة مربعات بف بيستري

400 جرام متنوع ، المراعي عصائر متنوعة 1.5 لتر ، بطاطس مقلية أكثر قرمشة / رفيعة ساديا 2.5 كج ، الكبير

سمبوسة الخضار / الدجاج 240 جرام *2 ، امريكانا بازلاء خضراء / خضار مشكل 450 جرام ، السنبلة عجينة

كنافة / جلاش / بقلاوة 500 جرام ، بريتانيا ليتل هارتز ، هيرشيز رقائق الشوكولاتة بالحليب 275 جرام / شراب

الشوكولاتة 650 جرام ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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