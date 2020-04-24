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عروض لولو جدة اليوم 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 عروض لولو الرمضانية

25 أبريل، 2020
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عروض لولو تبوك اليوم 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441


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عروض لولو جدة اليوم 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 عروض لولو الرمضانية

عروض لولو جدة اليوم 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 عروض لولو الرمضانية التي تقدمها لكم شركة لولو اليوم السبت 25-4-2020 الموافق 2-9-1441

عروض لولو جدة : لابتوب ميكروسوفت سيرفس برو ٦ – إنتل كور آي ٥ – رام ٨ جيجابايت – ٢٥٦ جيجابايت إس

شاشة لمس ١٢,٣ بوصة – بلاتيني , طباخ الغاز القائم جليم غاز – 5 شعلات –  غير قابل للصدأ , وحدة تكييف تبريد

سبليت جداري بقوة ١٢٦٠٠وحدة من ماندو , مكبر الصوت لايتنينج تروللي من إمبيكس  , وحدة تكييف سبليت

جداري حار وبارد بقوة 17800 وحدة من جري . وحدة تكييف سبليت جداري بارد بقوة 22000 وحدة من جري ,

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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