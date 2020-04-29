

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض مانويل الرياض الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض مانويل الرياض الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة مانويل الرياض اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض مانويل الرياض الأسبوعية : كوسة ، كنافة 500 جرام ، بطاطس مجمدة ميسا 2500 جرام ، شوفان كويكر

500 جرام ، مطهر العجيب 500 مل ، تشيز كيك بالنوتيلا ، بسبوسة بالقشطة ، كنافة بالمانجو ، عجينة سمبوسة

مانويل ، مرتديلا امريكانا متنوعة ، جبنة قريش مصرية ، جبنة إيدام بول / جودا رويال اورنج هولندي ، لوز ، بندق

بني ، فول مجروش ، تمر سكري تمارا 1 كيلو ، ويفر بحشوة الشوكولاتة / الفانيليا لوكر 200 جرام ، كيك لوبو ،

كيك بالشوكولاتة / كراميل لوبو ، سمبوسة بالجبنة / بالخضار السنبلة 240 جرام ، بامية / ملوخية وليمة 400 جرام

، معجون اسنانا سنسوداين عناية متعددة 75 مل ، شامبو / بلسم سيوس 500 مل ، جل معقم لليد صانروزا 1 لتر ،

جل استحمام بالموليف 500 مل ، نايلون لاصق جراند ستار 300 مم ، منظف سوبر جل العجيب 2 كيلو ، منظف

الزجاج الفعال العملاق 690 مل ، ورق تنشيف ماكسي رول كلينكس ، مناديل حمام فاين 16 رول + 4 مجانا ، مابل

ليف طاولة زجاج للعشاء + 4 كرسي ، هوم ويل سجادة ، ديزين بلس مفرش قابل للطي ، مطحنة بن مولينكس 50

جرام ، خلاط 4 في 1 إنرجي 400 واط ، منشر ملابس ، طقم قدور بيستر ، ممسحة ارض ، فرامة صغيرة ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم