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عروض مانويل الرياض اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام

عروض مانويل الرياض اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام التي تقدمها لكم أسواق مانويل اليوم الجمعة 3-4-2020 الموافق 10-8-1441

عروض مانويل الرياض : كولمان صلصة كون مزيج الفلفل الحار 50 جرام , غندور حلوى كنوز نكهة الفواكه

الإستوائية 27 جرام × 24 , إليدي بوكر ويفر بالكاكاو 150 جرام , الرفاعي مكسرات مشكلة 500 جرا , سي آند

اتش حلوى نكهة فواكه 200 جرام , ريغليز حلوى النعناع 27 جرام 12 حبة , العلالي مسحوق سكر 300 جرام ,

نستلة بولو بالنعناع 15 جرام × 48 , مهران بهارات فواكه مشكله 250 جرام , بسكويت لفائف 200 جرام , حلاوة

طيحينة سادة 400 جرام , توبليرون شوكولاتة بالحليب 35 جرام – 24 حبة , فتنس لوح رقائق الفطور مصنوعه

من الحبوب الكاملة بالفراولة 23.5 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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