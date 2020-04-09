منوعات

عروض مانويل الرياض اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عرض خاص ل 4 أيام فقط

9 أبريل، 2020
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عروض مانويل الرياض اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عرض خاص ل 4 أيام فقط


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عروض مانويل الرياض اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عرض خاص ل 4 أيام فقط

عروض مانويل الرياض اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عرض خاص ل 4 أيام فقط التي تقدمها لكم شركة مانويل اليوم الخميس 9-4-2020 و حتى 12-4-2020

عروض مانويل الرياض : ثلاجة إل جي ١٦,٧٧ قدم مع فريزر علوي , ثلاجة إل جي 15.5 قدم مكعب

بفريزرعلوي أبيض , ديلونجي صانعه القهوه والشيكولاته الساخنه , ديلونجي ماكينة إليتا كابوتشينو توب ,

سامسونج ١٩,٨ قدم ثلاجة ببابين متجاورين أبيض وإليكم الصور الآتية على عروض

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