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عروض مانويل الرياض والخرج الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 مرحبا رمضان

عروض مانويل الرياض والخرج الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 مرحبا رمضان التي تقدمها لكم شركة مانويل الرياض والخرج اليوم الأربعاء 1-4-2020 الموافق 8-8-1441

عروض مانويل الرياض والخرج الأسبوعية : شوفان كويكر 500 جرام ، حمص فرجينتو 400 جرام ، لانشون

بقري او دجاج هوت آند كرسبي ، طحينة الكسيح الذهبية ، عسل الغابة السوداء الشفاء 500 جرام ، خل طبيعي بيدر

3.7 لتر ، ارز ابو كاس 10 كيلو ، ارز الوليمة 10 كيلو ، زيت الطبخ رزق 1.8 لتر ، زيت نباتي العربي 2*1.5

لتر ، انصاف صدور دجاج ساديا 900 جرام ، اقراص خرشوف مجمدة كولد اليكس 400 جرام ، بامية زيرو

مجمدة ميسا 400 جرام ، رقائق هشة بف بيستري 400 جرام ، بيتزا متنوعة السنبلة 400 جرام / 470 جرام ،

فيليه سمك السلمون السنبلة ، مسحوق غسيل تايد 5 كيلو ، مزيل الشحوم سماك 650 مل ، داك 3 لتر ، جل تنظيف

متعدد الاستخدامات العملاق 2 كيلو ، مطعر ومعطر العملاق 2 لتر ، مناديل حمام بوكيه سانيتا 9 رول + 3رول

مجانا ، فوط صوفي مقاومة للبكتيريا 28 فوطة ، مناديل فاين فلافي 10+2 *150 منديل ، عصارة حمضيات

براون ، مفرمة كينوود ، كاوية جافة تيفال ، خلاط يدوي اوكارينا ، باونتي 5 قطع ، نوتيلا 750 جرام ، شوكولاتة

كيندر 100 جرام ، فيريرو روشيه 300 جرام ، معمول بالتمر الكرامة 500 جرام ، بسكويت القهوة كوفي جوي ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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