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عروض مانويل جدة الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441

عروض مانويل جدة الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة مانويل جدة اليوم الأربعاء 22-1-2020 الموافق 27-5-1441

عروض مانويل جدة الأسبوعية : برتقال عصير افريقي ، عصير الصافي 1.5 لتر ، حليب المراعي كامل الدسم 4 *

1 لتر ، تايد متنوع 2.5 كيلو ، ليمون بن زهير كيس ، زنجبيل ، لبنة تركية جود ، جبنة فريكو إيدام / جودا سادة /

كمون للكيلو ، كيكة الماربل ، سلطة فواكه ، مناقيش لحم مع جبنة صوص بالدقيق الاسمر ، شوكولاتة مكشوف ،

شابورة مانويل توست ، كوكيز ميني شيبس اهوي نابيسكو 99 جرام ، شراب ليموناضة الفراولة جاتورايد 946 مل

، سميد خشن كيلو ، تمري سكري رطب سيافا 1 كيلو ، ذرة محمصة كيلو ، قراصيا كيلو ، سجق بقري ، روبيان

وسط ، شاورما دجاج عادي / حراق التنمية 450 جرام ، حليب صافيو بنكهة الفراولة / الفانيليا / الشوكولاته ، حليب

لونا مجفف 2.5 كيلو ، مياه العيون ، عصير فاكهة القشطة اورجا 250 مل ، اعواد بسكويت اولكر ، بتر كوكيز

امريكانا ، مكسرات مشكل ديلوكس باجة 120 جرام ، بسكويت الشاي تيشوب ، سناكس الذرة دبي البطل ، زيت

زيتون بيتوتي 500 مل ، ورق عنب ناعمة وطرية السوسن 454 جرام ، مايونيز قودي 946 مل ، لانشون لحم

الدجاج بالفلفل / الزيتون روبيرت 340 مل ، مكرونة متنوعة بيرفيتو 500 جرام ، قطع مشروم اورقات ، واليكم

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