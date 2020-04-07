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عروض مانويل جدة الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر

عروض مانويل جدة الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر التي تقدمها لكم شركة مانويل جدة اليوم الأربعاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441

عروض مانويل جدة الأسبوعية : ورق تنشيف صحي للمنزل فاين 10 رول + 2 مجانا ، سانيتا ورق قصدير ، فوط

فام سوبر 30 حبة او اليلية 24 حبة ، سائل استحمام لوكس 700 مل ، شامبو هيد آند شولدرز 600 مل ، صابون

هيمالايا متنوع ، شفرات جيليت بلو 3 / بلو 2 بلس ، فيري 1 لتر ، كلوركس 1 جالون ، مسحوق غسيل تايد 2.5

كيلو ، مسحوق غسيل الملابس أومو 2.5 كيلو ، مايونيز أميركان جاردن 887 مل ، زيت زيتون بيتوتي 500 مل ،

حليب مجفف لونا 1800 جرام ، كاتشب طماطم رنا 3 كيلو ، خل صناعي رنا 1 جالون ، ملوخية السنبلة 400

جرام ، عجينة كنافة وليمة 500 جرام ، شرائح صدور رضوى 900 جرام ، بطاطس مقلية / بطاطس مقلية رفيعة

2500 جرام ، زبدة الفول السوداني قودي 340 مل ، ورق عنب قودي 960 مل ، كريمة طبخ ندى 1 لتر ، زبدة

طبيعية المراعي 200 جرام ، سلطة تونا ريو ماري 2*160 جرام ، شعيرية إندومي أكواب 60 جرام ، تتبيلة

سلطة قودي 237 جرام ، صلصة مكرونة قودي 448 جرام ، زيت دوار الشمس شروق 1.5 لتر ، ارز مندي

بسمتي ذائقة 5 كيلو ، اسكلوب لحم ، أرجل دجاج إنتاج 500 جرام ، شاي مانويل سيلاني أسود ثقيل 100 كيس /

400 جرام ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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