عروض مانويل جدة اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441عروض ال 3 أيام الطازجة

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عروض مانويل جدة اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

عروض مانويل جدة اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة التي تقدمها لكم أسواق مانويل اليوم الأحد 19-1-2020 الموافق 24-5-1441

عروض مانويل جدة : ندى معجون الطماطم 135 جرام × 8 حبات , وايت سوان أرز كالروز 5 كجم , الطائي

طماطم مقشرة مع العصير400 جرام , أبو قوس حليب مبخر بالهيل 160 مل , سمك شعري طازج (للكيلو) ,

ماكفيتيز بسكويت قمح كامل 400 جرام , ياطب عدس أحمر 1 كج , بوك قشطه نصف دسم 170 جرام , مازولا

مايونيز مايو تشب 340 مل , اسناد دقة مديني 250 جرام , المراعي حليب طازج كامل الدسم 1 لتر , سمك هامور

فيليه طازج (للكيلو) , بيتي كروكر خليط بانك بزبدة الحليب 907 جرام , ساري عسل 1 كج , كابريس اصابع ويفر

محشو بكريمة البندق 115 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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