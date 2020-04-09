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عروض مانويل جدة اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عرض خاص ل 4 أيام فقط

عروض مانويل جدة اليوم 9 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441 عرض خاص ل 4 أيام فقط التي تقدمها لكم شركة مانويل اليوم الخميس 9-4-2020 و حتى 12-4-2020

عروض مانويل جدة : خلاط 2 في 1 اي تي سي , قطاعة كهربائية , محضر طعام اي تي سي , صانعة القهوة

التركية , خلاط مولينكس , قلاية بالهواء فيليبس , صانعة قهوة فيليبس , عرض خاص لمدة 4 أيام فقط , وإليكم

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