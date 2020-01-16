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عروض مطعم بافلو اليوم الخميس 16 يناير 2020

16 يناير، 2020
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عروض مطعم بافلو اليوم الخميس 16 يناير 2020


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عروض مطعم بافلو اليوم الخميس 16 يناير 2020 – عروض الجمعة فقط

عروض مطعم بافلو اليوم الخميس 16 يناير 2020 – عروض الجمعة فقط

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بمطعم بافلواليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441

عروض مطعم بافلو : يوم الجمعة هو يوم العائلة في بافلو وينجز آند رينجز⁠ استمتعوا بـ عرضنا الخاص للأطفال⁠

كل يوم جمعة من الساعة 1 الظهر للساعة 6 المساء⁠ وجبة طفل مجانية مقابل كل وجبة رئيسية لشخص بالغ⁠ * لا

يمكن دمج عرضين في عرض واحد⁠ . على موقع عروض تابع احدث الأخبار

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