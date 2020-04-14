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عروض مفارش الحبيب اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 رمضان هلّ وعروضنا هلّت

عروض مفارش الحبيب اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 رمضان هلّ وعروضنا هلّت التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 20-8-1441

عروض مفارش الحبيب : مفرش نيفادا صيفي أعجب كثير من عملائنا ناعم من القطن الطبيعي 100% مكون من

لحاف بحشوة وشرشف مطاط و 4 غطاء وسادة وغطاء خدادية بسعر 445 ريال / مفرش سيرا مفرد ونص مضغوط

بطبقات خفيفة مريحة قطني 100% مكون من لحاف وشرشف مطاط وغطاء وسادة بسعر 219 ريال / مفرش

لافندر مزدوج قطني 100% ناعم و بارد رسومات الزهور باللون السكري و الأزرق مكون من لحاف وشرشف و4

غطاء وسادة بسعر 375 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض