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عروض مفارش الحبيب اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 أهلاً رمضان

عروض مفارش الحبيب اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 أهلاً رمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 10-8-1441

عروض مفارش الحبيب : روب مفرد كلاسيك للاستحمام تركي صنع من القطن الفاخر يمنحك الرفاهية والفخامة

متوفر بمقاسات سمول و ميديوم و لارج و اكس لارج بسعر 145 ريال / مفرش روما مزدوج قطن طبيعي 100%

مكون من 7قطع لحاف بحشوة ثابتة و شرشف مطاط و4 أغطية وسائد و خدادية ومتوفر منه بمقاس مفرد ونص

بسعر 285 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض