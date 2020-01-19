عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441,احدث

عروض الاسبوع التي سنقدمها لكم في عروض مفروشات مجموعة العالمي السعودية لاتفوتكم فرصة القدوم الينا

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ويتضمن العرض اليوم من عروض مفروشات مجموعة العالمي الحديثة مايلي :

عد يوم دوام طويل أكيد تبي ترجع البيت لسرير مريح وغرفة فخمه من #مجموعة_العالمي 💛

وايضاً بسعر مميز ٥٣٥٥ ريال

غير شامله الضريبه صيانه لمده خمس سنوات مقاس السرير ٢٠٠سم ×٢٠٠سم + دولاب + ٢ كمودينو + تسريحه مع المرأه + وحده ادراج

تخفيضات تبداء من ١٥٪؜ وتصل حتى ٥٠٪