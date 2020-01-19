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عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 19 يناير  2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441

19 يناير، 2020
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عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 19 يناير  2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441


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عروض مفروشات مجموعة العالمي اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441

عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 19 يناير  2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441,احدث

عروض الاسبوع التي سنقدمها لكم في عروض مفروشات مجموعة العالمي السعودية لاتفوتكم فرصة القدوم الينا

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ويتضمن العرض اليوم من عروض مفروشات مجموعة العالمي الحديثة  مايلي :

عد يوم دوام طويل أكيد تبي ترجع البيت لسرير مريح وغرفة فخمه من #مجموعة_العالمي 💛
وايضاً بسعر مميز ٥٣٥٥ ريال
غير شامله الضريبه صيانه لمده خمس سنوات مقاس السرير ٢٠٠سم ×٢٠٠سم + دولاب + ٢ كمودينو + تسريحه مع المرأه + وحده ادراج
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