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عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 22 يناير  2020 الموافق 27 جمادى الاولى 1441

22 يناير، 2020
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عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 22 يناير  2020 الموافق 27 جمادى الاولى 1441


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عروض مفروشات مجموعة العالمي اليوم 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الاولى 1441

عروض مفروشات مجموعة العالمي الاسبوعية اليوم 22 يناير  2020 الموافق 27 جمادى الاولى 1441,احدث

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ويتضمن العرض اليوم من عروض مفروشات مجموعة العالمي الحديثة  مايلي :

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وبسعر مميز ٧٨٧٥ ريال
غير شامله الضريبه صيانه لمده خمس سنوات
مقاس السرير ٢٠٠سم ×٢٠٠سم + دولاب + ٢
كمودينو + تسريحه مع المرأه + وحده ادراج
تخفيضات تبداء من ١٥٪؜ وتصل حتى ٥٠٪؜

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