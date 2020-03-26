عروض مكتبة جرير الأسبوعية 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان
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عروض مكتبة جرير الأسبوعية 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان
عروض مكتبة جرير الأسبوعية 25 مارس 2020 الموافق 1 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة جرير اليوم الأربعاء 21-3-2020 الموافق 1-8-1441
عروض مكتبة جرير : وال ماكينة تشذيب للأذن والأنف والحاجب , كلاس برو، خلاط 1.5 لتر، مطحنة 0.2 لتر،
500 واط، ابيض , دونليم ، صانعة الساندويتش، 700 واط، بدون زيت ، ابيض , شارم، غلاية ماء،220 واط،
1.7 لتر، استيل , شارم طباخ الارز، 400 واط، 1 لتر، أبيض , أرييتي محمص الخبز ذو تصميم رائع 930 واط
, كلاس برو، تلفزيون 58 بوصة، فائق الوضوح، اندرويد , بيبيليس مقشر ومنعم للارجل مع راس اضافي للتنعيم ,
كلاس برو، تلفزيون 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح , جي في سي، تلفزيون 50 بوصة، عالي الوضوح، ذكي ,
كيمبو إسبريسو جولد 100 % ارابيكا، حبوب كاملة، 500 غ , اريتي صانعة الأومليت , توشيبا، تلفزيون 50
بوصة، ذكي، فائق الوضوح . واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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