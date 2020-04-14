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عروض مكتبة جرير اليوم 14 ابريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441 عروض الشاشات الذكية

عروض مكتبة جرير اليوم 14 ابريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441 عروض الشاشات الذكية التي تقدمها لكم شركة جرير اليوم 14-4-2020 الموافق 21-8-1441

عروض مكتبة جرير : تي سي ال 55 دقة 4 k الترا اتش دي ال اي دي تلفزيون ذكي , تي سي ال 65 دقة 4 k

الترا اتش دي ال اي دي تلفزيون ذكي , ال جي 65 دقة 4k الترا اتش دي ال اي دي سكاي وورث 65 دقة 4k

الترا اتش دي ال اي دي , عروض خاصة على الشاشات الذكية و بأسعار منافسة و اليكم الصور الاتية على موقع

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