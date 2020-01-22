عروض مهرجان بالبيد الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441عروض الشتاء

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عروض مهرجان بالبيد الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 عروض الشتاء

عروض مهرجان بالبيد الأسبوعية 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441 عروض الشتاء التي تقدمها لكم شركة بالبيد اليوم الأربعاء 22-1-2020 الموافق 27-5-1441

عروض مهرجان بالبيد الأسبوعية : عافية زيت ذرة 5 لتر ، دوف شامبو شعر 600 مل ، أوشن فرش سمك فيليه

ابيض 1 كيلو ، كلينكس مناديل مبللة 15 منديل ، موبي شامبو عباية 2 لتر + بخاخ نشا 400 مل مجانا ، راني

عصير متنوع 1.5 لتر ، جينتو مسحوق غسيل متنوع 3 كيلو ، السعودية مكرونة 400 جرام ، أسناد البهارات

السبعة 200 جرام ، تريكسي شوكولاتة ، هيومانا حبوب بالحليب 400 جرام ، سارة ورق عنب 900 جرام ، موج

بلاستيك طعام 100 مربع قدم 3 رول ، بوك لبنه 400 جرام ، ملك الأرز بسمتي أرز فاخر 5 كيلو ، حلا كريم

170 جرام ، العلالي معجون طماطم 8 * 130 جرام ، العربي زيت قلي طبيعي 2 *1.8 لتر ، ربيع شاي إكسبرس

150 كيس ، نادك زبادي روب كامل الدسم / قليل الدسم 2 كيلو ، عود لوشن جسم متنوع 300 مل ، زين عدس

احمر 1 كيلو ، داك مسلك للبالوعات 500 جرام ، الراقي جبنة مثلثات 8 قطعة 120 جرام ، نيدو حليب مجفف كامل

الدسم 2500 جرام ، نستلة كيت كات بشوكولاتة 36 *20.5 جرام ، منتوس علكة مضغ 24 جرام ، سباركيل

شامبو لامع للشعر متنوع 700 مل ، النخبة ميني برجر الدجاج 1 كيلو ، كلير شامبو شعر 400 مل ، واليكم الصور

الآتية على موقع عروض

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