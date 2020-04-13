عروض موبايلي اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة موبايلي اليوم الاثنين 13-4-2020 الموافق 20-8-1441

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