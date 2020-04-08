

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض نستو الاحساء الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض رمضان

عروض نستو الاحساء الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة نستو الاحساء اليوم الأربعاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441

عروض نستو الاحساء الأسبوعية : نسكافيه كلاسيك قهوة 200 جرام ، تونو افزا شراب 710 مل ، فقيه دجاج مجمد

، رويال برنس أرز برياني 20 رطل ، دالدا سمن نباتي 1 كيلو ، مسحوق الكاسترد 450 جرام ، أحمد كيس شاي

100 كيس + 3 مجان منوع ، ليبي فاصولياء مطبوخة ، لونا حليب مبخر ، المواسم زبدة الفول السوداني 510 جرام

، الطائي فول مدمس ، نبيل كراكرز ، غندور بسكويت شاي ، سنيكرز ، كويكر شوفان 500 جرام ، جالكسي

شوكولاتة ميني 150 جرام ، بريتانيا قود دي بسكويت 216 جرام ، الباكر دقيق سادة ، كوك مكرونة ، ندى معجون

طماطم ، ساديا صدور دجاج بدون عظم 900 جرام ، نادك لبن عيران ، استرا سمان سعودي ، بوك كريمة طبخ

1000 مل ، سوبر ماكس شفرات بمقبض طويل 10+6 ، جرينجر صابون منوع ، اكسترا وايت منظف بودرة 10

كجم ، صوفي بالاجنحة 50 حبة + 10 حبات ، بيبي جوي حفائض منوع صندوق ، ايرويك معطر الجو ، هاتف

شاومي نوت 8 برو ، تلفزيون نيكاي 40 بوصة ، جيباس غسالة + مكنسة كهربائية + مكواة بخار ، كريبتون غلاية

كهربائية ، هوم فور يو قطاعة + مبشرة ، كوتليري مقشرة 3 قطع ، مقلاة رخامية ، المرجان طقم مياه زجاجي 7

قطعة ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم