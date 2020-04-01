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عروض نستو الدمام الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 أهلاً رمضان

عروض نستو الدمام الأسبوعية 1 نيسان 2020 الموافق 8 شعبان 1441 أهلاً رمضان التي تقدمها لكم شركة نستو الدمام اليوم الأربعاء 1-4-2020 الموافق 8-8-1441

عروض نستو الدمام الأسبوعية : نور زيت دوار الشمس ، ابو خروف ارز بسمتي بنجابي 10 كيلو ، كيس بطاطس ،

نانما سونا مسوري ارز 5 كيلو ، ق ب ب زبدة سمن 400 جرام ، تالين زيت نباتي للطبخ 1.5 لتر ، انكر حليب

مجفف 2.25 كيلو ، نستو تشانا دال 450 جرام ، الطائي قهوة فورية 200 جرام ، هاينز مايونيز 940 جرام ،

بيري هيلز شوفان ابيض علبة 500 جرام ، ريم ورق عنب محشي 400 جرام ، داركت لحم بقر 340 جرام ، دولي

كوكتيل فواكه استوائية ، الباكر دقيق سادة ، رويال برنس حمص ، اصول افخاذ دجاج مجمدة 900 جرام ، راني

عصير منوع ، البقرة الضاحكة ، فرسانا جبن شريحة ، الكبير مكعبات الجبنة 200 جرام ، رمان 1 هندي ، شرايح

زيتون اخضر اسباني كوبوليفا ، تونة سوداء ، كيك بوند نيستو ، دجاج دوم برياني ، قرنفل ، بذر الكمون ، مكسرات

كاجو محمر ، نيفيا كريم ، فير أند لوفلي كريم للتجميل 100 جرام ، موف كريم 100 جرام ، جارنير الترا شامبو

400 مل منوع ، جيليت الحلاقة 5+2 ، كولجيت معجون للاسنان بالاعشاب 125 مل ، كاماي صابون منوع ،

ملاعق بلاستيك وسط ، اكياس قمامة ونفايات ، ورق صدير ، شامبو العباية برسيل متنوع 4 لتر خصم 50% خصم

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