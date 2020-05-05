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عروض نستو الدمام الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض نستو الدمام الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة نستو الدمام اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441

عروض نستو الدمام الأسبوعية : نور مايونيز 946 مل ، كيلوجز رقائق الذرة ، ندى حليب كامل الدسم ، كولجيت

معجون اسنان عادي ، الخضر الكرمل ، نانما بودي منوع 1 كيلو ،فوستر كلارك مسحوق الكاسترد 450 جرام ،

ساري عسل 1 كيلو ، ليبي فاصولياء مطبوخة ، فرشلي بقسماط فتات عادي 425 جرام ، داتو بوتي خل ابيض +

صلصة الصويا عرض ، نستو لوز 900 جرام ، تيفاني بريك شوكولاته متنوع ، برينقلز متنوع 165 جرام ، الشعر

مجفف جيباس ، جيباس مملس شعر ، اولسن مارك مكينة حلاقة الشعر ، ابل ايفون ، سامسونج جالكسي ايه 51 ،

كريبتون جهاز تسخين مزدوج مقلاة ، كريبتون محضر ارز ، كابل بيانات مايكرو ، باور بانك سامسونج ، شاومي

مي باند 3 ، حقيبة بعجلات ، مجموعة ميك اب ، عصارة جيباس ، ايسونيك 2 في 1 خلاط ، كليكون عصارة

الحمضيات ، جيباس مفرمة لحم كهربائية ، بيرفكت قطاعة بلاستيك 6 في 1 ، سبارك مسدس اشعال ، حامل زجاج

بلاستيكي ، رويال فورد مجموعة مقلاه ، طقم موسمي منوع ، بيربلس بطانية صوف مزدوجة ، آريل مسحوق لغسيل

الملابس منوع 5 كيلو ، لوكس صن لايت سائل لغسيل الصحون منوع ، هاربك ، ماكسي فلاش منظف 1 لتر ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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