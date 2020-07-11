عروض نستو الدمام اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

عروض نستو الدمام اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة التي تقدمها لكم شركة نستو اليوم الأحد 12-7-2020 الموافق 21-11-1441

عروض نستو الدمام : قهوة عربية سريعة التحضير مع الهيل بالزعفران نسكافيه اربيانا , قهوة عربية سريعة

التحضير مع الهيل نسكافيه اربيانا , قهوة عربية سريعة التحضير بالزنجبيل بالهيل بالقرنفل كيف المسافر , أكياس

شاي ربيع اكسبرس , شاي فرط ليبتون , أكياس شاي ريد ليبل بروك بوند , شرائح البطاطس الطازجة إكسل , أصابع

الذرة بيوقلز , تورتيلا شيبس دوريتوس بالفلفل الحلو بجبنة الناتشو , بطاطس شيبس كراكس , معمول أبيض بر بنده ,

كوكيز امريكانا , مكفيتينز نبلز شوكولاته , بسكويت دايجستيف بالفانيلا او بالشوكولاته مكفيتينز , بسكويت دايجستيف

القمح هوبنوبز مكفينيز , مانجو باكستاني , عنب أحمر تشيلي , أناناس فيلبيني , عصير اورجنال , شراب فوكهه

مشكلة راني , شراب سن توب , بوبايلز بطاطس شيبس زيادة بطاطس شيبس ليز جبنة الشيدر بالكريمة فلفل حار

مكسيكي , حلوى سموذيس حامض فواكهه سكيتلز , وإليكم الصور الآتية على موقع عروض