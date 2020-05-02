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عروض نستو الدمام اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

عروض نستو الدمام اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة التي تقدمها لكم شركة نستو اليوم الأحد 3-5-2020 الموافق 10-9-1441

عروض نستو الدمام : لايلس شراب بنكهة الزبدة للحلوى خالي من الغلوتين 325 جرام , ديمه توفي بالحليب 700

جرام , كافندش اند هارفي حلوى المانية حلوى الفاكهة 200 جرام , جالاكسي شوكولاتة بالفواكه والبندق 40 جرام

× 24 , المها بنجابي أرز هندي أبيض بسمتي 5 كج , فرشلي شراب الفراولة 680 جرام , يس آند اتش حلوى

الفراولة 175 جرام , دعزاز سكر مكعبات بالنعناع 500 جرام , ديه شيكو مكرونة (لينغويني) 500 جرام , روفليه

دو فرانس بستو بروفنسال الفرنسي 190 جرام , كافندش اند هارفي حلوى المانية بالكرز الحامض 200 جرام ,

قودي مكرونة بيني مخططة بالطماطم 250 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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