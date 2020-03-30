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عروض نستو الدمام اليوم 30 مارس 2020 الموافق 6 شعبان 1441 عروض ال 4 أيام

30 مارس، 2020
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عروض نستو الدمام اليوم 30 مارس 2020 الموافق 6 شعبان 1441 عروض ال 4 أيام


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عروض نستو الدمام اليوم 30 مارس 2020 الموافق 6 شعبان 1441 عروض ال 4 أيام

عروض نستو الدمام اليوم 30 مارس 2020 الموافق 6 شعبان 1441 عروض ال 4 أيام التي تقدمها لكم شركة نستو اليوم الأثنين 30-3-2020 الموافق 6-8-1441

عروض نستو الدمام : وندرفل فستق محمص مملح حبة كبيرة 115 جرام , ريغليز إكسترا علكة بالنعناع خالية

من السكر 420 جرام , كيت كات 5 أصابع شوكولاته دبل شوكلت 43 جرام × 12 حبة , بسكويت بالبندق و

الشوكولاتة 150 جرام , حياة أعواد السمسم 250 جرام , الوزير زيت زيتون 4.8 لتر , هيرشي كيسز كوكيز

شوكولاتة 300 جرام , شاروودز صلصة محار 150 مل , كولمانز صلصة الخبز 40 جم , كامبفاير مارشميلو

250 جرام , شوربة كريمة الخضار 1 لتر , شوربة كريمة اليقطين 1 لتر , نستلة كتكات بالبندق المقرمش 19.5

جرام × 18 . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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