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عروض نستو الدمام اليوم 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام الكبيرة

5 أبريل، 2020
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عروض نستو الدمام اليوم 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام الكبيرة


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عروض نستو الدمام اليوم 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام الكبيرة

عروض نستو الدمام اليوم 5 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441 عروض ال 3 أيام الكبيرة التي تقدمها لكم أسواق نستو اليوم الأحد 5-4-2020 الموافق 12-8-1441

عروض نستو الدمام : بيلينغتون سكر ديميرارا 80 جرام , لواكر ويفر بالفانيلا 175 جرام , مازولا زيت دوار

الشمس 3 لتر , حدائق اورينت خردل بالجلابينو 255 جرام , كولمانز فطيرة الراعي 50 جرام , دعزاز سكر

مكعبات بالنعناع 500 جرام , نستلة كتكات كرانشي 49.5 جرام × 24 , لواكر ويفر بالفانيلا 45 جرام × 25 ,

شوكولاتة بالحليب والبرالين 150 جرام , باتشلوزر شوربة كوب بكريمة الخضار 122 جرام , ياطب لوبيا العين

السوداء 1 كج , حلوى المشمش والتفاح 100 جرام × 4 , كافندش اند هارفي حلوى على شكلل قلوب بالتوت البري

والفانيليا 300 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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