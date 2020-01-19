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عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441 – عروض عشرة وعشرون

عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441 – عروض عشرة

وعشرون , عشرة ريالات و 20 ريالًا فقط @ نستو هايبرماركت البطحاء و بريدة العرض ساري من

19/01/2020 إلى 28/01/2020 كل هذا على موقعنا عروض اليوم

يشمل العرض :

اوبو اي 9 , اوبو اي 5 اس , اوبو اف 11 , سامسونج اي 20 اس , سامسونج اي 10 اس , نوكيا 1 بلس ,

اكساومي ريدمي 8 , هواوي واي 9 اس , هواوي بي 30 لايت , هواوي نوفا 5 تي , هواوي واي 9 برايم ,