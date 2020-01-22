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عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441
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عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441
عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441 , اضخم تخفيضات
نستو الرياض على الجوالات الحديثة والقديمة التي سوف نقدمها لكم اليوم فقط لفترى محدودة على موقعنا عروض
اليوم
يشمل العرض : ابل ايفون اكس ار , اوبو رينو , اوبو اي 55 اس , هواوي واي 9 برايم , شاومي هاتف
ريدمي 8 / نوت 8 , سامسونج جلاكسي اي 10 اس , سامسونج جلاكسي اي 20 اس , هواوي بي 30 لايت , ايفون
7 , ايفون 6 اس , هواوي نوفا 5 تي ,