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عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441

عروض نستو الرياض الجوالات اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441 , اضخم تخفيضات

نستو الرياض على الجوالات الحديثة والقديمة التي سوف نقدمها لكم اليوم فقط لفترى محدودة على موقعنا عروض

اليوم

يشمل العرض : ابل ايفون اكس ار , اوبو رينو , اوبو اي 55 اس , هواوي واي 9 برايم , شاومي هاتف

ريدمي 8 / نوت 8 , سامسونج جلاكسي اي 10 اس , سامسونج جلاكسي اي 20 اس , هواوي بي 30 لايت , ايفون

7 , ايفون 6 اس , هواوي نوفا 5 تي ,