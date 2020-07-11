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عروض نستو الرياض اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

12 يوليو، 2020
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عروض نستو الرياض اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

عروض نستو الرياض اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة

عروض نستو الرياض اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض ال 3 أيام الطازجة التي تقدمها لكم شركة نستو اليوم الأحد 12-7-2020 الموافق 21-11-1441

عروض نستو الرياض : , شوكولاته شنكي كيت كات , سوبر رول الفانيليا الشوكولاته الفراولة امريكانا , حليب

طويل الأجل كامل الدسم المراعي , وافر نابوليتاتيز لوكر , ايس كريم كواليتي , شوكولاته مينيتشرز سنيكرز مارس

باونتي تويكس , شوكولاته مينيز بالبندق او بالكراميل جالاكسي , شوكولاته مشكلة جواهر جالاكسي , شوكولاته ام

اند امز مالتيزيرز , شوكولاته جالاكسي , , بسكويت ماري للشاي بالسمسم أصابع اولكر , شوكولاته سيليكشن

بالفراولة تروفل كوكيز ان كريم هرشيز كيسز , بسكويت شوكو ليبينز باهلسن , شوكو كوكيز شوكولاته الأصلي

امريكانا هيرشينز , بسكويت لوتيه بيبيرو , شوكولاته كواليتي ستريت ماكنتوش , رقائق شوكولاته شبه محلاوة

الحليب شوكولاته سائلة هيرشيز , خليط كيك بلزيري , شوكولاته كواليتي ستريت ماكنتوش , مكرونة قودي , مكرونة

كيدز أشكال المرح قودي , شعيرية مقلية سريعة التحضير اندومي , شوربة شعيرية مقلية سريعة التحضير اندومي ,

ارز مزة بسمتي السفير , ارز ابيض بنجابي الشعلان , ارز مزة هندي بسمتي تيجان , ارز مزة بسمتي جرين فارمز ,

ارز مزة هندي بسمتي او سنبلتين , ارز مصري جرين فارمز , زيت دوار الشمس شمس , زيت زيتون بكر ممتاز

عافية , زيت ذرة عافية , , إليكم الصور الآتية على موقع عروض


عروض نستو الرياض

عروض نستو الرياض

عروض نستو الرياض

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